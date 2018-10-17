Vali Pekmez'in eşi Baymış köyünü ziyaret etti

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez Baymış köyünde ekmek yapan kadınlarla buluştu.

Köy Muhtarı Emin Arıbaş ve eşinin daveti üzerine köye gelen Pekmez, tarım ve hayvancılık alanında köylerde yoğun faaliyetlerin köye dönüşleri artırdığını söyledi.

Muhtar Emin Arıbaş'tan köy hakkında bilgi alan Yeşim Pekmez, kış ayı için yufka ekmeği yapan kadınlarla tandır evinde sohbet etti.

Kadınlardan günlük yaşamlarında yaptıkları işler hakkında bilgi alan Pekmez, köy yaşamının gereği olarak sürekli hareket halinde olan kadınların şehir yaşamında hayatını sürdüren kişilere göre daha sağlıklı olduklarını söyledi.