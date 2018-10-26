Vali Pekmez'e ziyaret

AKSARAY (AA) - Aksaray Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Meslek Odası Başkanı seçilen Ayhan Tüzün ve yönetim kurulu üyeleri, Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Pekmez, bölünmüş yollara rağmen dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu insan kaynaklı kazaların meydana geldiğini söyledi.

Şoförlüğün uzun süre direksiyon başında icra edilen zor bir meslek olduğunu ifade eden Pekmez, Aksaray’da son rakamlara göre kayıtlı 124 bin aracın bulunduğunu belirtti.

Aksaray Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Meslek Odası Başkanı Tüzün ise, kayıtlı bin 100 üyesi bulunan meslek odasının yenilenen seçimlerde meslek odası başkanlığına seçildiğini ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aksaray’a en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti.

Vali Pekmez, ziyaretleri dolayısıyla Tüzün ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.