Vali Özdemir Çakacak'tan Türk Kızılayına ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk Kızılayı Eskişehir Şubesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çakacak ziyaretinde Şube Başkanı Yüksel Girgin'den dernek hakkında bilgi aldı.

Çakacak, burada yaptığı konuşmada, gönüllülük esasına dayanarak yapılan işlerin dayanışma bütünlüğünü ve kardeşlik bağlarını arttırdığını belirterek, Türkiye'nin en köklü yardım kuruluşlarından biri olan Türk Kızılayının yardımlarını dünyanın dört bir yanına ulaştırdığını kaydetti.

Yardımsever Türk halkının yaptığı yardımların Türk Kızılayı sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına değinen Çakacak, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığını ve hizmet kalitesini sürekli geliştiren Türk Kızılayının, hiçbir ayrım yapmaksızın ihtiyacı olan her insana yardım ettiğini vurguladı.

Çakacak, zor günlerinde insanların yardımına koşan Türk Kızılayına herkesin destek olması gerektiğine değinerek, birlik ve beraberliğin simgesi olan yardımlaşmanın insanlar arasındaki iyi ilişkileri daha da arttıracağının altını çizdi.

Girgin ise Vali Çakacak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti.