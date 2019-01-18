Vali Meral'in ziyaretleri

KARAMAN (AA) - Vali Fahri Meral, İl Özel İdaresini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları inceledi. Vali Meral, Karaman'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan merkez ve ilçelere bağlı köy yollarının açılması ve...