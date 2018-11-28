Vali Meral'den ziyaret

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Vali Meral, Birlik Başkanı Hasan Tatlıpınar'dan birlik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tatlıpınar, 810 üyesi bulunan birliğe kayıtlı 30 bin 600 büyükbaş hayvanın bulunduğunu, bölge hayvancılığının gelişmesi ve kalkınması için et ve süt üretimini arttırmaya yönelik çalışmaların yapıldığını belirtti.

Daha sonra Kırmızı Et Üreticileri Birliğine ziyarette bulunan Vali Meral, yaptığı konuşmada, bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan hayvancılığın gelişmesi için devlet olarak gereken her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Birlik Başkanı Ali Seçkin Başpınar ise birliğe bağlı 250 üye ile ildeki hayvancılığın gelişmesi için çalıştıklarını ifade ederek, Vali Meral'e ziyaretleri ve destekleri nedeniyle teşekkür etti.



