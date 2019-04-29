Vali Meral'den lise ziyareti

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Vali Meral, okulda yapılan çalışmalar hakkında Okul Müdürü Mustafa Selçuk'tan bilgi aldıktan sonra öğretmenlerle sohbet etti.



Meral, yaptığı konuşmada, günümüzde meslek okullarında yetişen donanımlı öğrencilerin özel sektörle yapılacak iş birliği ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.



Değişen dünya ve hızlı bir şekilde gelişen teknolojiyle birlikte, ihtiyaçların da her geçen gün değiştiğine dikkati çeken Meral, şunları kaydetti:



"Bizler değişen dünyaya ve gelişen teknolojiye göre öğrencilerimizi yarınlara hazırlamalıyız. Bizim amacımız ülkemizin gelişmesi ve kalkınması açısından büyük katkı sağlayacak mesleki ve teknik eğitimi iyileştirmektir. Sağlamış olduğumuz desteklerle birlikte öğrencilerimiz kalifiyeli elemanlar olarak iş dünyasında yerini alabilecekler. Ekonomiyi ayakta tutacak eğitim kurumu, mesleki eğitimdir."

