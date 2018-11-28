Vali Meral, muhtarlarla bir araya geldi

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Meral, polisevinde düzenlenen toplantıda, köylerdeki mezarlık bakımlarının düzenli olarak yapılmasını, köy konakları, okullar ve diğer kamu binalarında eskimiş, solmuş veya kullanılmayacak derecede yıpranmış bayrakların yenileneceğini bildirdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın faaliyetleri kapsamında ulaşılamayan yardıma muhtaç hiçbir vatandaşın kalmaması gerektiğini belirten Meral, muhtarların mahalle ve köylerinde yapılan düğün, nişan gibi toplu merasimlerde silah atılmamasıyla ilgili ikazlarda bulunmasını istedi.

Vali Meral, daha sonra muhtarların sorunlarını dinledi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutan Vekili Kıvanç Savin, il genel meclis üyeleri, daire müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.