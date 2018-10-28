Vali Meral, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Meral, mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını, coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin ilanının, Türk milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade eden meral, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altında yaşamayan, bağımsızlığına düşkün aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin bir ifadesidir. Milletimizin her zaman canı pahasına koruduğu ve korumaya devam edeceği Cumhuriyetimize birlik ve beraberlik içinde, asırlardır sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla sahip çıkmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, ileriye götürüp güçlendirmek en öncelikli görevimizdir. Bilinmelidir ki, Türk milletinin sarsılmaz iradesi ve Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatma azmi, tüm güçlükleri aşmamızda en büyük güvencemizdir.

Bu duygularla Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; Ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, Karamanlı hemşehrilerime sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."