Vali Mantı'nın hastane ziyareti

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Ali Mantı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan ve Hastane Başhekimi Prof.Dr. Hakan Bingöl’den bilgi alan Vali Mantı poliklinik ve acil servisi gezerek incelemelerde bulundu.

Aksaray Devlet Hastanesinin Aksaray için ciddi bir değer olduğunu ifade eden Mantı, "Sağlık sektörü herkese dokunan bir sektördür. Yeni binasına taşınarak günde şu an için 5-6 bin hastaya hizmet veren hastanemizde birlik beraberlik içerisinde hizmet üreteceğiz. Aksaray’ımızın bu değerini hep birlikte korumalıyız." dedi.

Vali Mantı 400 yatak olarak 1. Kısmı hizmete giren ilave bölüm inşaatı devam eden hastanenin yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, yeni doğan çocuk bakımı ve acil servis bölümlerini gezerek verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.