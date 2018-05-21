Vali Kamçı'ya ziyaret

KAYSERİ (AA) - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 171. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Erdoğan Büyükboyacı ve tapu müdürleri Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 171. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Vali Kamçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tapu ve Kadastro teşkilatının devletin en önemli ve en köklü kurumlarından birisi olduğunu belirtti.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Büyükboyacı'nın ise 171. yıl kutlamaları hakkında bilgiler vererek, yaptıkları çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Vali Kamçı’ya teşekkür ettiği bildirildi.