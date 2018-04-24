Vali Kamçı'ya KTO'dan ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Nisan'da yapılan KTO Genel Kurulu seçimlerinde başkanlığa seçilen Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Kamçı ile bir araya geldi.

Vali Kamçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gülsoy ile yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kayseri'nin ticaret ve sanayi şehir olduğunu hatırlatan Kamçı, kentte sanayi ve ticaretin gelişmesi için el birliğiyle çalışılması gerektiğini vurguladı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise kabullerinden dolayı Vali Kamçı'ya teşekkür ederek, yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.