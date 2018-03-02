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Vali Kamçı'ya AFAD'dan ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Atsız ziyaret etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, Vali Kamçı,...

02 Mart 2018 Cuma 16:15
Vali Kamçı'ya AFAD'dan ziyaret
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Atsız ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, Vali Kamçı, deprem hazırlıklarının koordinasyonunu sağlayan ve afet durumlarında ilk akla gelen kurum olan AFAD’ın çalışmalarının önemini belirtti.

Vali Kamçı, en çok felaket dönemlerinde ortaya çıkan teşkilatların başında gelen AFAD’ın hem teşkilat yapısı hem de teknik donanımıyla her türlü felaket durumları için hazır olduğunu aktardı.

Depremler yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerekliliğini hatırlatan Kamçı, felaketlerin olmaması temennisinde bulundu.

AFAD Müdürü Atsız da Deprem Haftası dolayısıyla eğitim seferberliklerinin devam ettiğini anlatarak, yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Anahtar Kelimeler:
AfadOsman AtsızSüleyman Kamçı
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