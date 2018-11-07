Vali Kamçı'dan veda ziyaretleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği görevinden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Süleyman Kamçı, veda ziyaretlerinde bulundu.

Vali Kamçı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesine veda ziyareti gerçekleştirdi.

Kamçı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesine yaptığı ziyaretinde Kayseri'de görev yapmış olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Kayseri kadim bir şehir. Böyle güzel bir şehirde görev yapmış olmaktan dolayı mutluyum. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, belediyelerimizle, üniversitelerimizle uyum içinde bir çalışma süreci yaşadık. Hizmet süremiz bu kadarmış." ifadelerini kullandı.

Vali Kamçı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı da ziyaret etti.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Teşekkül Heyeti Toplantısı'na da katılan Vali Kamçı, yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştı.

















