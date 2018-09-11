Vali Kamçı'dan tayini çıkan mülki idare amirlerine veda yemeği

KAYSERİ (AA) - Vali Süleyman Kamçı, başka illere atamaları yapılan vali yardımcısı ve kaymakamlar onuruna düzenlenen veda yemeğinde mülki idare amirleri ile bir araya geldi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Polisevi’nde düzenlenen veda yemeğine, Vali Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Kayseri'de görev yapan mülki idare amirleri ile Ula Kaymakamlığı'na atanan Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Bağlar Kaymakamlığı'na atanan İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, Sürmene Kaymakamlığı'na atanan Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Kurtalan Kaymakamlığı'na atanan Akkışla Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Çermik Kaymakamlığı'na atanan Felahiye Kaymakamı Nazlı Demir, Baklan Kaymakamlığı'na atanan Tomarza Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve eşleri katıldı.



Vali Kamçı burada yaptığı konuşmada, yurdun dört bir tarafında görev yapan mülki idare amirlerinin Türkiye'yi en iyi tanıyan yönetici grubunda olduğunu belirterek, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme birçok kamu hizmetinin vatandaşlara ulaştırılmasında ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir görev üstlenen mülki idare amirlerine teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.



Atamaları gerçekleşen mülki idare amirleri adına konuşan Vali Yardımcısı Baha Başçelik ise, Vali Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı'ya, kendilerini ve eşlerini yemekte bir araya getirmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, Vali Kamçı'nın görev süreleri boyunca kendilerine yaklaşım tarzı ve çalışma disiplini bakımından güzel bir örnek teşkil ettiğini belirterek teşekkür etti.