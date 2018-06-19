Vali Kamçı'dan kurum ziyaretleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, kurum ziyaretleri kapsamında İş Bankası Kayseri Bölge Satış Müdürlüğü ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretlerine İş Bankası Kayseri Bölge Satış Müdürlüğü ile başlayan Vali Kamçı'yı İş Bankası Kayseri Bölge Satış Müdürü Adem Korkmaz ve yetkililer karşıladı.

Korkmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Buradan Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürlüğüne geçen Kamçı, Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürü İbrahim Yaşar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Kayseri Valisi Kamçı, kentte bulunan yatırımların hızla devam ettiğini belirterek, il geneli yürütülen projelerin hayata geçirilmesinde çalışmalarından dolayı Karayolları personeline teşekkür etti.











