Vali Kamçı'dan Gazeteciler Cemiyeti'ne veda ziyareti

KAYSERİ (AA) - Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atanan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne veda ziyaretinde bulundu.

Kısa süre sonra kentten ayrılacak olan Vali Kamçı, Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya ve kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Görev yaptığı sürece gazetecilere destek olmaya çalıştığını ifade eden Vali Kamçı, kentte güzel günler geçirdiğini söyledi.

En kıdemli valilerden olduğunu belirten Kamçı, "21,5 yıl valilik yaptım. Ayın 16'sında emekli olacağım. Vatandaş gözünde vali hala 'devlet baba' durumunda. Vatandaşın bu makama olan sevgisi, saygısı devam ediyor. 15 Temmuz gibi zor bir süreci atlattık beraber. Şükür yüz akıyla ayrılıyorum. Benim sizlerde hakkım varsa helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin." diye konuştu.

Bir gazetecinin yerel basında hakkında çıkan siyasete atılacağı ve belediye başkanlığı için başvuru yapacağı yönündeki iddiaları sorması üzerine Vali Kamçı, "Nasip olursa niye olmasın. Çanakkale'de uzun yıllar görev yaptım, sevdiğim ve uzun süre yaşadığım bir şehirdi. Nasip olursa emekli olunca düşünüyorum." dedi.

Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya da kentteki basın mensuplarıyla uyum içinde çalıştığı için Vali Kamçı'ya teşekkür etti.



