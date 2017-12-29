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Vali Kamçı'dan esnaf ziyareti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyenin zemin ve duvarlarda yaptığı çalışmayla yenilediği yeraltı çarşısını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya...

29 Aralık 2017 Cuma 16:41
Vali Kamçı'dan esnaf ziyareti
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyenin zemin ve duvarlarda yaptığı çalışmayla yenilediği yeraltı çarşısını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kamçı ve Çelik’i, Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Salih Gülay ile esnaflar karşıladı.

Çelik, yeraltı çarşısını, ekonomik anlamda kentin bir değeri olarak gördüklerini belirtti.

Yeraltı çarşısının üçte ikisinin maliyeye, üçte birinin büyükşehir belediyesine ait olduğunu hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Topladığımız kira, harcadığımız paradan az ama biz çarşıyı gelir kapısı olarak görmüyoruz. Kayseri'nin çekirdek bir çarşısı olarak görüyoruz. Bu yüzden sizden gelen talepleri elimizden geldiğince karşılıyoruz. Geçen yıl talepleriniz doğrultusunda elektrik tesisatı ve klimadaki sıkıntıları giderdik. Bu sene de zemin ve duvar kaplamalarını bitirdik. Çok şık ve Kayseri'ye yakışır bir çalışma olmuş. Çarşı adeta yenilenmiş. Sizlerden istirhamımız çarşıdaki tüm esnaflar dışarıya taşmadan kendi ticarethanesinde ticaretini yapsın."

Büyükşehir belediyesine çarşıda yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Gülay ise çarşının girişleri, tabanı ve duvarlarının mükemmel olduğunu ifade etti.

Gülay, çarşıya yaptığı hizmetlerden dolayı Çelik'e ve ziyaret anısına Vali Kamçı'ya plaket takdim etti.

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KayseriZiyaret
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