Vali Kamçı'dan Başkan Çelik'e veda ziyareti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği görevinden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e veda ziyaretinde bulundu.

Vali Kamçı, mülkiye başmüfettişliğine atanması dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik'i ziyaret ederek, veda etti.

Kayseri'den 16 Kasım'da ayrılacağını aktaran Kamçı, "Herhangi bir aksaklık yaşamadan zor süreçten çıktığımızı düşünüyorum. Kayseri, kadim ve güzel bir şehir. Hizmet süremiz bu kadarmış. Yüzümüzün akıyla buradan ayrılacağımızı düşünüyorum." dedi.

Çelik de Vali Süleyman Kamçı ile 2,5 yıl güzel bir mesai ortamında çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Ülkemizin en zor günlerden geçtiği 15 Temmuz sonrasını birlikte yaşadık. O süreçte tüm Kayseri'ye hem ağabeylik yaptınız hem de korudunuz. Bu pisliğin temizlenmesi için yaptığınız çalışmalar takdire şayandır. Yine Kayseri'de kurumlar arasındaki uyum kültürünün en başında bulunan kişi olarak bir orkestra şefi gibi şehri yönettiniz. Biz sizlerden memnunduk. Bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyoruz."