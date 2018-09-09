Vali Kamçı'dan anaokulu açılışı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Tasarım Kreş ve Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kamçı açılışta yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretimin hemen hemen nüfusun tamamına yakınını ilgilendiren bir konu olması münasebetiyle gelişmiş ve çağdaş toplumların en duyarlı ve vazgeçilmez önceliği olduğunu ifade etti.

Kamçı, eğitimin bugün artık sadece kalkınma ve gelişmenin temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değer olduğunu vurguladı.

Okul öncesi eğitim döneminin de çocukların en hızlı geliştiği dönem olduğunu ifade eden Vali Kamçı, şunları kaydetti:

"Çocukların temel eğitimi almada en hızlı öğrenme ve eğitilme çağları 0-6 yaş arasıdır. Dolayısıyla devletimiz okul öncesi eğitime çok büyük ağırlık vermeye başladı. Bu anlamda anaokullarının yapılması devletin yatırım programlarına alınmaya başlandı. Çocuklarımızın eğitim çağına girdiği andan itibaren bu okullara gelmesi, öğretmenlerimizin nezaretinde geleceğe hazırlanmasını önemsiyoruz. 'En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır.' düşüncesiyle 2018-2019 eğitim-öğretim yılının tüm okullarımızda başarılı geçmesini temenni ediyorum."

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sönmez’in okul öncesi eğitim sistemi hakkında yaptığı sunumun ardından kreş ve anaokulunun açılışı Vali Kamçı ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Müftüsü Şahin Güven, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, öğretmenler ve veliler katıldı.