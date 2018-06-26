Vali Kamçı vatandaşlarla buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, halk toplantıları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri için düzenlenen halk günü toplantıları, Vali Kamçı başkanlığında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu'nda yapıldı.

Vali Kamçı, düzenlenen toplantılarla halkla daha sık bir araya gelindiğini belirtti.

Toplantılarda vatandaşların istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinleyerek, aktarılan tüm konulara imkanlar çerçevesinde en uygun çözümleri bulmaya gayret ettiklerini ifade eden Kamçı, daha sonra toplantıya katılanların taleplerini dinledi.