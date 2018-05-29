Vali Kamçı, vatandaşlarla buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Halk Günü Toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla düzenli olarak yapılan halk günü toplantıları, Vali Kamçı başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu'nda yapıldı.

Vatandaşlarla her ay düzenli olarak bir araya geldiklerini belirten Kamçı, toplantılar sayesinde halkla daha sık bir araya geldiklerini ve aktarılan tüm konulara imkanlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunabileceğini kaydetti.