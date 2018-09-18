Vali Kamçı, Tomarza'da muhtarlarla buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Tomarza'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye gelişinde Vali Kamçı'yı Tomarza Kaymakam Vekili Murat Duru, Belediye Başkanı Fahrettin Işık, ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet amiri ile daire amirleri ve personel karşıladı.

Vali Kamçı, Tomarza'ya bağlı 54 mahallenin muhtarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

"Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde gerçekleştirilen bu buluşmaların mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmek, muhtarların dile getirdikleri istek, talep ve sorunlarını dinleyerek süratle çözüm üretmek amacıyla yapıldığını belirten Vali Kamçı, muhtarların sorunlarını tek tek dinledi.

Toplantı, muhtarların mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile devam etti.

Toplantının sonunda Vali Kamçı muhtarlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.