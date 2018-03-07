Vali Kamçı, Suriyeli öğrencilerle buluştu

KAYSERİ (AA) - Vali Süleyman Kamçı, Suriyeli öğrenciler tarafından hazırlanan "Türkiye Şefkat Yuvası" temalı programa katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriyeli öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında Kayseri Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Kamçı, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile Suriyeli öğrenciler katıldı.

Vali Kamçı, programda yaptığı konuşmada, Türk Milleti'nin, tarih boyunca ırkı, dili, dini, milleti ne olursa olsun ezilmiş, mağdur edilmiş ve zulme uğramış insanların yanında olduğunu ve tüm gücüyle onlara kol kanat germeye gayret ettiğini vurgulayarak, yaklaşık 6 yıldır bu anlayışla Suriyeli kardeşlerimizi ülkemizde misafir ettiğimizi söyledi.

Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi birçok hizmetten faydalanmalarına imkan sağlandığını ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkemize sığınan ve büyük sıkıntılar yaşayan çocukların geleceğini ve rahatını ayrıca önemsiyoruz. Tüm çocuklar gibi Suriyeli çocukların da en önemli ihtiyacı ilgi, sevgi ve şefkattir.

Bu kapsamda Suriyeli öğrencilerimize, eğitim öğretimlerini okullarımızda sürdürmeleri için gerekli fırsatlar sağlanarak, çocukların geleceklerini inşa etmeleri için ihtiyaçları olan bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır."

Suriyeli çocukların ayrı tutulmadığını ifade eden Vali Kamçı, "Eşit koşullarda ve aynı sınıflarda eğitim görmelerini sağlıyoruz. Bugün Suriyeli öğrencilerimiz, ülkemize karşı hissettikleri duyguları sergilemek üzere karşımıza çıkacaklar. Onların sergileyeceği bu gösteri, inanıyorum ki ülkemize ve milletimize karşı vefa ve minnet duygularının da bir yansımasıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Suriyeli öğrencilerin halk oyunu gösterileri, müzik dinletileri ve "Şefkat Eli Türkiye" adlı tiyatro oyunu ilgi ile izlendi.

Vali Kamçı, gösterilerde yer alan öğrencileri tebrik ettikten sonra bir süre sohbet etti.





