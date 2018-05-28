Vali Kamçı sporcularla buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, uluslararası müsabakalarda kenti temsil eden sporcularla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kamçı, muay thai ve wushu dallarında kenti temsil eden sporcular Ali Doğan, Sercan Koç, Menşure Karadayı ve Hayriye Türksoy'u makamında kabul etti.



Vali Kamçı, Türkiye ve kentin tanıtımını yapan sporculara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu başarılarınız sadece kendiniz için değil, aynı zamanda milletimizi, devletimizi de başarı ile temsil etmeniz açısından önem taşıyor. Ayrıca, gösterdiğiniz başarılar yeni yetişen gençlerimiz açısından da çok güzel bir örnek oluşturuyor. Sizlerin sayesinde pek çok gencimiz bu sporlara ilgi duyuyor. Gençlerin size özenerek müsabakalarda derece alması, hem sağlıklı gelişimleri hem de spora yönelmeleri adına çok güzel bir teşvik oluyor. Gençlerimizin derslerindeki başarının yanı sıra kendileri, aileleri ve milletimiz açısından sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin mükemmel olabilmesi için spora yönelmeleri son derece önemli. Sizlerin de başarılarınızla onlara çok güzel örnek oluşturduğunuzu biliyorum."