Vali Kamçı onuruna veda yemeği

KAYSERİ (AA) - Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atanan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı onuruna veda yemeği verildi.

Özel bir otelde düzenlenen veda yemeğine Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve eşi Sevil Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, üniversite rektörleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meslek ve odaların yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.



Yoğun bir katılımın yaşandığı ve duygusal anların yaşandığı veda yemeğinde konuşan Vali Kamçı, 2 buçuk yılı aşkın süredir yürüttüğü Kayseri Valiliği görevinin sonuna geldiğini belirterek, tüm Kayserililerden helallik istedi.

Vali Kamçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 2 buçuk yıldan beri, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve doğal, kültürel ve tarihi pek çok zenginliği bünyesinde bulunduran Kayseri’de, siz aziz hemşehrilerime hizmet etme imkanı buldum. Kayseri'de göreve başladığım ilk günden beri, her gün daha ileriye koşan ülkemizin, demokrasi, kalkınma, refah, toplumsal birlik ve bütünlük içinde, tüm vatandaşlarımıza huzurlu bir şehirde yaşama imkanı sunulmasına yönelik çalışmaları geliştirmeye gayret gösterdik. Görev yaptığım dönem içerisinde Kayseri’de tüm alanlarda gösterilen gelişme ve kalkınmanın, artan toplumsal huzur ve refahın, birlik ve bütünlüğün temelinde, tüm hemşehrilerimizin bizim çalışmalarımıza, maddi ve manevi tüm destekleri sağlama gayreti içerisinde olduğunu memnuniyetle müşahede ettim."

Vali Kamçı için hazırlanan slayt gösterisinde de, Vali Kamçı'nın Kayseri Valiliği görevi süresince geçirmiş olduğu anlardan bazı kesitler davetlilerle paylaşıldı.



Veda yemeğinin sonunda Vali Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı, misafirlerle tek tek vedalaştı.



