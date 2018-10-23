Vali Kamçı önlük giyme törenine katıldı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'de Bilimsel Veteriner Hekimliği Eğitiminin başlamasının 176. yıl dönümü Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Valilikten yapılan yazlı açıklamaya göre, veteriner hekimliği eğitimine başlayan öğrenciler törende beyaz önlüklerini giydi.

Törende konuşan Vali Süleyman Kamçı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 90 noktada yapılan inceleme sonrasında sadece 6 noktada eksiklik tespit edilmiştir ki, bunun anlamı yüzde 93,33’lük bir başarı demektir. Bu süreçte görev alan herkesi tebrik ediyorum. Öte yandan Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hayvan Hastanesi, mevcut durumda yılda 12 bini aşmış hasta kabulüyle bir bölge hastanesi olarak 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Hayvan Hastanesi sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde pet hayvanlarına ileri düzeyde hizmet sunabilmektedir. Bununla birlikte büyükbaş çiftlik hayvanlarına sunulmaya çalışılan hizmetlerde ise fiziksel yetersizlikler dolayısıyla zorlanılmaktadır. Bu fiziksel yetersizliğine rağmen hastanemizde bir buzağılama döneminde yaklaşık bin 600 buzağı ve bin çiftlik hayvanı tedavi edilmiş, çiftçimize ve ülkemize yaklaşık 80 milyon lira kazanç sağlanmıştır."

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, akademisyenler, öğrenci ve aileleri katıldı.