Vali Kamçı, Muhtarlar Günü'nü kutladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Kamçı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, demokrasinin ilk halkasını oluşturan muhtarların önemli bir görev üstlendiklerini belirtti.

Muhtarların kamu ile vatandaş arasında bir köprü kurduğunu ifade eden Vali Kamçı, şunları kaydetti:

"Hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen muhtarlar, vatandaşlarımızla kamu arasında önemli bir bağ kurarak bizlere de yardımcı olmaktadırlar. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık, hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Milleti ve devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."