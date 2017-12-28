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Vali Kamçı Mobilya Kent'te incelemelerde bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK) kapsamında yapımına devam edilen "Mobilya Kent"te incelemelerde bulundu. Ziyarette Vali Kamçı'ya, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,...

28 Aralık 2017 Perşembe 16:21
Vali Kamçı Mobilya Kent'te incelemelerde bulundu
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK) kapsamında yapımına devam edilen "Mobilya Kent"te incelemelerde bulundu.

Ziyarette Vali Kamçı'ya, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ile mobilya sektörünün temsilcileri eşlik etti.

Vali Kamçı, ziyarette yaptığı konuşmada, proje tamamlandığında 800 iş yerinin burada hizmet vereceğini ifade ederek, projenin hayata geçirilmesi ve tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu projenin Kayseri ve Yozgat ekonomisi başta olmak üzere ülke ekonomisine de önemli katkılar yapacağını vurgulayan Kamçı, Kayseri'ye de böyle projelerin yakışacağını ifade etti.

Yurtnaç da Kayseri ile aynı projede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yozgat ve Kayseri'nin iki komşu il olarak böyle projelerde birlikte çalışmalarının, illerin ekonomisine katkı yapacağına inandığını belirtti.

İki ildeki tüm kurumların desteklerinin bu projede olduğunu ifade eden Yurtnaç, bu projeye Yozgat olarak desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise Kayseri'nin ticaretin ve üretimin üst merkezi olduğunu ifade ederek, "Bu şehir ve ülkemiz için iş üreten iş alanı açan kaynak yaratan verdiği vergilerle bu memlekete hizmet üreten sanayicilerin hep yanında olduk. Bu anlamda da Kayseri'de pek çok esnaf ve sanayi sitesinin ortaya çıkmasına destek verdik, katkı sunduk. Burada geliştirilen projelerle inanıyorum ki, yeni modeller, yeni ürünler, yeni tasarımlar ortaya çıkacak ve yeni üretim teknikleri geliştirilecek." dedi.


Anahtar Kelimeler:
KayseriMobilya Kent
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