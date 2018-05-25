Vali Kamçı, koruyucu ailelerle iftarda buluştu

KAYSERİ (AA) - Vali Süleyman Kamçı, koruyucu ailelerle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik tarafından düzenlenen iftar programına Vali Kamçı'nın yanı sıra eşi Ayşe Kamçı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ile çok sayıda davetli de katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, programda yaptığı konuşmada, bakanlık olarak koruyucu aile sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bilgiç, şunları kaydetti:

"Sizlerden bir talebimiz var koruyucu ailelerimiz diğer koruyucu aileleri bizlere getiriyor. Bir apartmanda bakıyorsunuz komşusunu, kardeşini koruyucu aile yapmış. Dolayısıyla sizlerden koruyucu aile potansiyelimizi iyileştirmenizi istiyoruz. Koruyucu aile olabileceğini düşündüğünüz aileler var ise eğer onları davet edelim, İl müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla tanıştıralım ve koruyucu aile olmalarına vesile olalım."