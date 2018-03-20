Vali Kamçı İncesu'da muhtarlarla buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" kapsamında İncesu ilçesine bağlı mahallelerin muhtarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Kamçı, burada yaptığı konuşmada bu buluşmaların mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmek, muhtarların dile getirdikleri istek, talep ve sorunlarını dinleyerek süratle çözüm üretmek amacını taşıdığını ifade etti.

Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Vali Kamçı, sorunları not alarak çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Toplantı, muhtarların mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile devam etti.

Toplantının sonunda Vali Kamçı muhtarlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

Toplantıya, Vali Kamçı'nın yanı sıra, İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

