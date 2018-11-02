Vali Haktankaçmaz'ın veda ziyaretleri

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliğinden mülkiye başmüfettişliğine atanan Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Vali Haktankaçmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, görevim sırasında yaptığı her işin Kırıkkale'nin ve ülkenin menfaatine olduğunu belirterek, eksiklerinin, kusurlarının olabileceğini ancak bir kastının olmadığın söyledi.

Başkan Saygılı ile her zaman birlikte Kırıkkale için iyi işler yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Haktankaçmaz, Saygılı'ya görevi sırasında kendine verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Saygılı da Vali Haktakaçmaz ile 2 buçuk yıl birlikte yakın çalışma yaptıklarını anlatarak, kentte yaptığı katkılardan dolayı Haktankaçmaz'a teşekkür ederek bundan sonraki hayatında başarılar diledi.





