Vali Haktankaçmaz'dan yeni yıl mesajı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Haktankaçmaz, mesajında, 2017 yılını geride bırakarak yeni bir yıla adım attıklarını, 2018 yılının ülkemiz, milletimiz, Kırıkkale ve insanlık alemi için barış, huzur, sağlık ve mutluluklar getirmesi dileğinde bulundu.

Huzur ve güven şehri Kırıkkale'nin 2017 yılında her alanda yaşanabilir hale gelmesi için kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Haktankaçmaz, şunları söyledi:

"Gerek 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimine gerekse yaşanan diğer olayları karşısında Kırıkkalelilerin sergilediği duruş, milli iradeye bağlılık ve birliktelik her türlü takdirin üzerindedir. 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da Kırıkkale'nin gelişmesi ve daha ileri seviyeye ulaşması için çalışmalarımız artarak devam edecek ve 2023 hedeflerine bir adım dana yaklaşılacaktır."

Haktankaçmaz, şehit aileleri ve gaziler olmak üzere bütün vatandaşların yeni yılını kutlayarak, sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde nice yıllar temennisinde bulundu.