Vali Haktankaçmaz'dan veda ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliğinden Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Ahmet Varlı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Haktankaçmaz, Kırıkkale’de görev yaptığı süre içerisinde uyumlu çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek tüm meclis üyelerine ve oda yönetimine teşekkür etti.

KTSO ile sürekli istişare halinde çalıştıklarını ifade eden Haktankaçmaz, "Türkiye ekonomisinde sanayicilerin önemi çok büyük. Müteşebbis ve sanayici olmak Türkiye’de iki kere zordur. Özellikle Kırıkkale’de sanayici olmak kahramanlık işidir. Herkese teşekkür ediyorum. Kırıkkale Valisi olarak göreve atanan ve pazartesi günü göreve başlayacak olan İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Sezer’in de gayretli ve iyi bir insan olduğunu biliyorum. Kırıkkale’de temponun aynı hızda devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

KTSO Başkanı Varlı ise Haktankaçmaz’ın Kırıkkale Valiliği yaptığı süre içerisinde şehir için ciddi mücadeleler yaptığına şahit olduklarını belirtti.



