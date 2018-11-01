Vali Haktankaçmaz'dan veda etti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliğinden mülkiye başmüfettişliğine atanan Mehmet İlker Haktankaçmaz onuruna veda programı düzenlendi.

Haktankaçmaz, Kırıkkale Valiliği tarafından bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, programı düzenleyen valilik personeline teşekkür etti.

Görev yaptığı süre içerisinde herhangi birisine şahsi kin gütmediğini aktaran Haktankaçkaz, şunları söyledi:

"Yaptığım her iş Kırıkkale'nin ve ülkemizin menfaatineydi. Eksiklerimiz veya fazlamız olmuştur ancak bir kastımız olmamıştır. Kusurumuz elbette olmuştur. Bir karar aldıysak bunu tartışarak almışızdır. Doğru bir iş yaptıysak bunun sevabı hepimize. Hiçbir işi tek başıma yapmadım. Hep birlikte yaptık. Kırıkkale'de kaldığım 2,5 yıl dolu dolu geçti. Her anında bir aradaydık, beraberdik. Önemli olan Kırıkkale'nin sevgisini kazanmaktı. İnşallah kazanmışızdır. Bundan sonra ne olur ne olmaz ama benim için ulaşılabilecek en güzel makam Kırıkkalelilerin valisi olmaktı. Bundan daha yüksek bir makada tanımıyorum."

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da kente yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Haktankaçmaz'a teşekkür ederek, kendisinin zor süreçte Kırıkkale Valisi olarak önemli işler yaptığını ifade etti.

Vali Haktankaçmaz, programda kendisi için hazırlanan slayt gösterisini izlerken duygulu anlar yaşadı.

Programa katılan Vali Haktankaçmaz'ın babası Abdullah Haktankaçmaz da Kırıkkale için yazdığı şiiri okudu.

Haktankaçmaz program sonunda katılanlarla helalleşti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, il protokolü ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.