Vali Haktankaçmaz, il müdürleriyle vedalaştı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, düzenlenen toplantıda il müdürleriyle vedalaştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilen Haktantaçmaz, valilikte düzenlenen programda, valiliği görevi süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Haktankaçmaz, görevi süresince her zaman desteklerini gördüğü Kırıkkale halkına, yapılan çalışmalarda göstermiş oldukları gayretlerden dolayı, vali yardımcılarına, kaymakamlara, belediye başkanlarına, il müdürlerine, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına, muhtarlara ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Haktankaçmaz, toplantıya katılanlardan ve tüm Kırıkkale halkından da helallik istedi.