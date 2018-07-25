Vali Haktankaçmaz, çocuklarla buluştu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ekranlarla Büyümü Akranlarla Büyü Projesi" kapsamında Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, çocuklarla bir araya geldi.

Celal Bayar Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Haktankaçmaz, proje kapsamında çocuklarla birlikte oyunlar oynayacaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu ise, amaçlarının çocukların teknolojik bağımlılıktan kurtularak eskisi gibi sosyalleşmelerini, zihin gelişimlerini daha iyi sağlamak olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Haktankaçmaz ve beraberindekiler, çocuklarla birlikte oyunlar oynadı.



