Vali Güzeloğlu'na ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın, Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.

AÜ'den yapılan açıklamaya göre, Çomaklı, görevi devralmasının ardından ilk kez katılım gösterdiği Açıköğretim Sistemi Başarı Belgeleri Takdim törenleri kapsamında Diyarbakır'a geldi. Çomaklı, Diyarbakır'da açıköğretim öğrencileri ve mezunlarıyla bir araya gelirken şehrin önde gelenlerine nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret eden Çomaklı, Dyarbakır'a karşı manevi bir hassasiyet duyduğunu belirterek, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktırdı.