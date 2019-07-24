Vali Günaydın'dan ziyaretler

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları çerçevesinde Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerine bağlı mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Günaydın, Sarıoğlan Kaymakamlığı, Sarıoğlan Belediye Başkanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti, tarihi Şahruh köprüsünü inceledi.
Vatandaşların ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasının önemli olduğunu belirten Günaydın, ulaşılabilir olmanın önemini anlatarak muhtarların telefon numaralarını vatandaşlarla paylaşmalarını istedi.
Günaydın, toplantının ardından Akkışla ilçesine geçerek mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Buradaki etkinlik, muhtarların talep ve isteklerini dile getirmeleriyle sona erdi.
Vali Günaydın, ziyaretler sırasında şehit ailelerini de ziyaret etti.