Vali Günaydın'dan Kayseri Şeker'e ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Akay, Vali Günaydın’a, Kayseri Şeker ve Kayseri Şeker'e...