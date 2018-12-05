Vali Günaydın'dan Başkan Çelik'e ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Çelik ile Vali Günaydın bir süre baş başa görüştü.

Çelik, Vali Şehmus Günaydın’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı'nın da bulunduğu ziyarette Vali Günaydın'a Erciyes Kış Turizm Merkezi hakkında da bir brifing verildi.





