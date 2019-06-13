Vali Günaydın'dan 112 Acil Çağrı Merkezi ile GAMER'e ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hizmet binasını ziyaret etti.

Ziyarette açıklamada bulunan Günaydın, 112 Acil Çağrı Merkezi ile GAMER'in 24 saat esasına göre çalıştığını belirtti.

Kurulan bu merkezlerle kurumlar arası koordinasyonun en üst seviyeye çıkacağını aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Valiliğimizce il genelinde hizmet veren tüm kurumlarımız acil çağrıları çağrı merkezinde acil yardım hizmeti sunan kurumlara yönlendirerek kurumlar arasında işbirliğini ve koordinasyonun daha hızlı ve etkin sağlayacaklar. Güvenli ülke güvenli toplum için etkin koordinasyon vizyonuyla hareket eden GAMER de acil durumlarda güvenlik hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesini amaçlıyor."

Ziyarette merkeze gelen "güvercin sıkışması" çağrısıyla da ilgilenen Günaydın, konu ile ilgili aynı binada hizmet veren itfaiye ekiplerine güvercinin kurtarılması yönünde talimat verdi.



