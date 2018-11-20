Vali Günaydın'a ziyaretler

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valilik makamındaki ziyarette konuşan Altınkaya, Kayseri'deki basın sektörüyle ilgili Vali Günaydın'a bilgi verdi.

Vali Günaydın ise gazeteciliğin önemine vurgu yaparak, "Gidemediğimiz yerlerde bizim gözümüz olun, kulağımız olun, elimiz olun ki bizde memleketimize güzel hizmetler yapalım. Kamu görevlilerin birinci görevi olan vatandaşa hizmeti en iyi şekilde yerine getirmektir. Elbetteki bunu yaparken sizin gibi bu işin içinde olan, yorulan, gündemi yakından takip eden ve her yere rahatlıkla ulaşabilen kişilerin desteği katkısı bizler için çok önemlidir." diye konuştu.



