Vali Günaydın, Uyuşturucu Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını inceledi

KAYSERİ(AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Bünyan ilçesindeki Uyuşturucu Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

Kayseri Valiliği koordinesinde Büyüktuzhisar Mahallesi'ndeki inşaatı inceleyen Günaydın, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Günaydın burada yaptığı konuşmada, 60 kişi kapasiteli bir merkez kurmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kuracağımız merkezde çocuklarımızı tedavi edeceğiz. Bu alanlarda çocuklarımıza bin metrekarelik bir atölye düşünüyoruz. Biz burada vereceğimiz eğitimle çocuklarımızı en az 2 meslek sahibi yapacağız. Bu çocuklarımıza burada tedavi gördükten sonra iş garantisi vermek zorundayız. Zaman zaman tedavilerinden sonra bizim gönderdiğimiz iş yeri sahipleri, bu gençlerimize 'işime yaramazsın' diyor. Bunun da önüne geçmek için arkadaşlarımız önceden fabrikalarla oturup konuşacak. Bu binayla ilgili de arkadaşlardan bilgileri almaya devam edeceğiz. Bu işi hep beraber başaracağız."

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da merkezin faydalı olacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.



