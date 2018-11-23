Vali Günaydın, Öğretmenler Günü'nü kutladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Günaydın, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği unvanının kabul edildiği 24 Kasım tarihinin, 1981 yılından beri her yıl "Öğretmenler Günü" olarak kutlandığını aktardı.

Öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerinden biri olduğunu ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştiren, toplumları geleceğe taşıyıp, hızla değişen ve gelişen yeni dünya düzenine adapte olmamızda en büyük role sahip olan öğretmenlerimiz; tüm dünyada olduğu gibi bizim toplumumuzda da saygın bir konuma sahiptir. Bu anlayış doğrultusunda gerek öğretmenlerimiz gerekse de öğretmenlerimizin yetiştirdiği bizler omuz omuza, geleceğimiz olan çocuklarımızı üreten, öğrenme yetenekleri gelişmiş, problem çözebilen, dünyayı yorumlayan ve değişen koşullara uyum sağlayabilen bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş ve hain terör saldırıları sonucu şehit düşen tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, hayatta olanlara sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."