Vali Günaydın muhtarlarla buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Bünyan ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde Bünyan'a gitti.

Günaydın, ilk olarak Kaymakamlık, Belediye, İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası muhtarlarla bir araya gelen Günaydın, onların talep ve sorunlarını dinledi, çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Günaydın, ilçedeki bazı şehit ailelerini de ziyaret etti.