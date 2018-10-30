Vali Günaydın Kayseri standını ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Valiler Kararnamesi ile Kayseri'ye atanan Vali Şehmus Günaydın, Antalya Yöresel Ürünler Fuarı'ndaki (Yörex) Kayseri standını ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası'ndan (KTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Antalya Expo Center da 9'uncusu düzenlenen fuarda, KTO ve Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) birlikte açtığı stant çok sayıda misafire ev sahipliği yaptı.

Kayseri'nin yöresel lezzetlerinin ikram edildiği standı ziyaret eden 72 ilden birçok kurum ve kuruluşun temsilcisi KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış tarafından konuk edildi.

5 gün süren fuarın son gününde, yeni Valiler Kararnamesi ile Kayseri Valiliği'ne atanan Şehmus Günaydın, Kayseri standını ziyaret ederek Başkan Gülsoy'dan bilgiler aldı.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Günaydın'a teşekkürlerini ileten Başkan Gülsoy, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Günaydın ise Kayseri halkının huzur ve mutluluğu için elinden geleni yapacağını ifade etti.