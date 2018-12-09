Vali Günaydın, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yayımladığı mesajla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Günaydın, 0 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, insan hakları ve insan haklarına saygının, modern ve demokratik ülkelerin en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade eden Günaydın, bu görev doğrultusunda insan haklarının hem anayasalar hem de uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığını belirtti.

Günaydın, son yıllarda yakın coğrafyada yaşanan savaş, yoksulluk ve çatışmalarda, insanlık ve insan hakları adına dramatik olaylarla karşılaşıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnsan haklarının son derece önem kazandığı bu günlerde, insana değer veren bir dinin mensupları olarak, insan hakları bilincinin gelişmesi için toplumun tüm kesimleri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü bir fırsat olarak görmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle insanın değerinin ve onurunun korunduğu, insanca yaşamak için gerekli şartların olduğu bir dünyayı yaşatmayı sürdürebilme temennisi ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum."