Vali Gül'ün okul ziyaretleri

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Halil Rıfat Paşa İlkokulu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Ece Mahallesi'ndeki Halil Rıfat Paşa İlkokulunu ziyaret eden Gül, okulun genel durumu hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Gül, sırasıyla bütün sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve bazı tavsiyelerde bulundu.

3/A sınıfı öğrencileri, ziyaret sırasında Zeytin Dalı Harekatına katılan güvenlik güçlerine ithafen "Komando Andı"nı okudu. Bu sırada duygu dolu anlar yaşandı.

Öğretmenler de toplantı yapan Gül, okuma yazma seferberliği ve Sıfır Atık Projelerini anlattı ve Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi hakkında da bilgiler verdi.

Oluşturulan öğrenci meclislerinde çocukların olabildiğince katılımcı olmasının hedeflendiğini söyleyen Gül, "Öğrencilerimizin kendilerini ifade etmeleri çok önemli. Özellikle birinci kademedeki çocuklar yaş itibariyle daha küçük. Çocuklarımızın fikirlerine daha fazla değer vermeliyiz. Sınıftaki temsilcileri dinlediğimiz sürece kendilerini en iyi şekilde ifade edeceklerdir." ifadelerini kullandı.