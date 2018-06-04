Vali Gül'e ziyaret

SİVAS (AA) - Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut ve beraberindeki heyet, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İl Müdürü Yakut, Dünya Çevre Günü nedeniyle yapacakları programlar hakkında Vali Gül'e bilgi verdi.

Gül, mevcut yeşil alanlar ile sosyal donatılara ilave olarak yenilerinin eklenmesi gerektiğini söyledi.

Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar da yaptıklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillerin işlerine yarayacak yeşil alanlar da yapmamız, az tüketmemiz lazım. Her şeyi çabuk tüketiyoruz. Kaynakların israf edilmemesi lazım. Kaynakların tekrardan geri dönüşebileceklerinin kullanılması çok çok önemli. İnanıyorum ki her evde tükettiğimiz ürünlerin yüzde 10'unu, 20'sini, 30'unu hiç tüketmesek de olur. İsraf olmasın diye fazla yiyecek tüketildiği zaman da obezlik ortaya çıkıyor ve obez bir toplum oluyoruz. Çocuklar obez, büyükler obez, gençler obez. Bizim inancımızda şu var, tam doymadan sofradan kalkmak, acıkmadan da sofraya oturmamak lazım."