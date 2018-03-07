Vali Gül'den terör gazisine ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Erzurum'da terör örgütüyle girdiği çatışmada gazi olan Uzman Çavuş Enver Sarız'ı ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, Sarız'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyündeki babaevini ziyaret etti.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 3 Mart'ta terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada sağ omuzuna şarapnel parçası isabet etmesi sonucu gazi olan Sarız'ı ziyaret eden Vali Gül, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Sarız ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, Mehmetçiğin dün olduğu gibi bugün de cansiperane terörle mücadele ettiğini belirterek, "Bu vatan sizlerle gurur duyuyor. Sizler bizim baş tacımızsınız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Cankatar, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen de yer aldı.